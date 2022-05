Giornata mondiale contro la fibromialgia: piantato un ciliegio giapponese in villa Cosulich

Il Comune di Trieste, aderendo all’iniziativa nazionale “Piantiamo la salute!”, in occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia del 10 maggio, ha provveduto a piantare un albero – un ciliegio giapponese - nel parco di Villa Cosulich, che è stato fornito dall’Arma dei Carabinieri. La cerimonia della messa a dimora, che si tiene in occasione della ricorrenza in tutte le Regioni italiane, è promossa dalle associazioni di volontariato CFU-Italia odv e Vas con la collaborazione del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

L’obiettivo é migliorare il nostro ambiente con una ricaduta positiva sulle malattie ambientali che stanno diventando una realtà molto pesante, chiedendo ai primi cittadini delle città italiane di aderire a questa campagna nazionale “Piantiamo la salute!”. Gli alberi hanno molti significati, ma è soprattutto un simbolo della rinascita della vita e di rinnovamento. Ed è innegabile la relazione speciale tra alberi e umani.

“Un albero è una parte fondamentale e “attiva” del nostro ambiente e della nostra cultura, è stato spiegato nell’occasione, difendere gli alberi significa difendere il nostro benessere, così come la nostra memoria. Quando piantiamo un albero si salvaguardia un patrimonio che darà radici più solide e sane al nostro futuro. Un importante lascito per l’intera comunità”. Si ricorda che giovedì 12 maggio, in occasione della Giornata nazionale della fibromialgia, il Comune provvederà a illuminare di viola la fontana del Nettuno di piazza della Borsa, su richiesta delle associazioni di volontariato AISF e CFU.