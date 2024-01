Giorno della Memoria 2024: nuove regole di accesso in Risiera

TRIESTE - Il 28 gennaio prossimo, alle ore 9, la deposizione della corona d'alloro in memoria di Giovanni Palatucci, darà il via alle celebrazioni in Risiera di San Sabba per il Giorno della Memoria 2024, come prevede il calendario presentato questa mattina dal Comune di Trieste con diverse iniziative durante questo primo mese dell’anno. Alla presenza dell'Assessore Comunale alla Cultura Giorgio Rossi, del Prefetto Pietro Signoriello, del Questore Pietro Ostuni e del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Alberto Maiolo, assieme al responsabile dei Musei storici e del conservatore della Risiera, Stefano Bianchi e Anna Krekic, è stato presentato il programma degli eventi in ricordo della liberazione del lager di Auschwitz.

I dettagli

Durante la conferenza stampa, oltre ad illustrare i luoghi e gli appuntamenti di quest'anno, si è parlato delle nuove modalità di accesso alle cerimonie, in particolare alla Risiera di San Sabba, a cui potranno accedere 2200 persone al massimo, a partire dalle 10.30 di domenica 28 gennaio. "Da quest'anno, si prevede un piano vero e proprio di evacuazione - afferma il Prefetto di Trieste e Commissario del Governo Pietro Signoriello - Secondo regole di piena sicurezza, concordato e costruito con il Comune di Trieste. Nuove modalità che, assieme al conteggio degli accessi, daranno modo di gestire gli eventi in Risiera, con maggiore tranquillità per tutti, dai cittadini alle forze dell'Ordine". Si partirà quindi da domani, martedì 16 gennaio, con la posa di 13 nuove Pietre d'inciampo, in diversi punti della città, in ricordo di chi è stato perseguitato e deportato. L'iniziativa è a cura della Comunità Ebraica di Trieste con la partecipazione di enti ed Associazioni. Per il dettaglio delle iniziative, consultare il sito www.triestebraica.it.

“Abbiamo ritenuto giusto dettare nuove regole a seguito le problematiche dello scorso anno. La novità, è costituita dalla chiusura della via Giovanni Palatucci, per creare una sorta di filtro e facilitare l’accesso a chi è accreditato “ ha commentato l’Assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Giorgio Rossi. Il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza ha voluto sottolineare l’importanza del garantire la riuscita migliore delle manifestazioni in programma: “Siamo finalmente in regola con tutte le disposizioni e possiamo controllare l’accesso delle persone”. Dal Questore di Trieste Pietro Ostuni arriva il plaudo all’amministrazione: Devo esprimere la mia soddisfazione e congratularmi con l’assessore Rossi per il lavoro svolto. Abbiamo lavorato per garantire la sicurezza di tutti, il tunnel che funge da entrata era l’unica via d’uscita e questo non era tollerabile. Sottolineo l’importanza di garantire lo svolgimento delle cerimonie: le contestazioni possono esserci ma in momenti diversi. Il Commandante dei Commandante Vigili del Fuoco, Alberto Maiolo ha così chiuso la conferenza stampa: “Abbiamo ottenuto un bel risultato in sinergia con tutti gli attori delle iniziative. Ora possiamo garantire la totale sicurezza, per ottimizzare gli accessi e la permanenza di tutti nel perimetro della Risiera”.