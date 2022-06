Il giro del mondo in bici approda a Trieste

Si sono incontrati domenica a bordo di Adriatica sulla corsa in partenza da Grado e diretta a Trieste Aran e Tatiana, in viaggio dalla Germania alla Turchia in bicicletta, e Mauricio Mao Schindler, un intraprendente ragazzo colombiano che sta compiendo il giro del mondo con la sua bici. Mauricio ha già percorso tutto il Sud America e da alcuni mesi sta esplorando l'Europa. Per l'ultima tappa in Italia ha scelto di far riposare la sua variopinta bicicletta "sin fronteras sobre ruedas" raggiungendo Trieste via mare da Grado.