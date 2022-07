La raccolta fondi per Giulio supera i 5 mila euro

Sono 5318,86 gli euro raccolti in risposta all'appello di Mariagrazia Ulcigrai, madre di Giulio, il 33enne rimasto in coma a seguito di un grave incidente. La cifra raccolta verrà utilizzata per trasportare il 33enne nel Lazio dove inizierà la riabilitazione. "Desidero ringraziare tutti i triestini - ha dichiarato Mariagrazia Ulcigrai - Ci hanno aiutato economicamente, travolgendoci di affetto e preghiere".