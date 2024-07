Visita di Papa Bergoglio, la peggior Trieste va in scena sui social

TRIESTE - "E anche questo, ce lo siamo levati dalle...", "Ennesimo spreco di denaro pubblico. Tanto spiegamento di forza pubblica per proteggere qualcuno che a sua volta ha protetto degli esseri disgustosi", "Un monarca assoluto che giudica la democrazia...", "Un terzomondista pericoloso e demagogico", "Che se ne torni a casa sua a predicare dato che l’Argentina sta vivendo un momento di disastro economico e sociale invece di dire scemenze in Italia", "in una Trieste pericolosa predica il benvenuto in Italia ai migranti nel mentre la "sua" Città del Vaticano è chiusa con le Guardie svizzere armate.. come offrire una vacanza con il denaro del vicino...", "Banda de criminali!!!", "Non è un papa, ma un usurpatore!!!", "Bela roba... arriva la magnadora mondiale, quei che predica la semplicità, umiltà e ga le panze piene de tutto per non parlare dei bori...", "Per l’arrivo di un vecchietto pieno di peccati come tutti noi tutto questo casino": questa è solo una piccolissima parte dei commenti apparsi, in questi giorni, sulle pagine social di TriestePrima agli articoli che hanno trattato dell'arrivo di Papa Bergoglio. In tantissimi casi si tratta di commenti carichi di livore e volgarità (tanti abbiamo preferito non riportarli perché davvero disgustosi e indegni) che non fanno onore a una città dall'identità così complessa come Trieste, che ha nell'accoglienza il tratto distintivo della sua storia moderna e contemporanea. Nel '700 Trieste accolse diverse Nazioni che la resero grande e prospera, nel primo dopoguerra la città assistette all'arrivo di tanti "regnicoli", gli italiani vincitori, nel secondo dopoguerra furono gli esuli dall'Istria e dalla Dalmazia a cercare protezione. In questi giorni sui social è stato toccato il fondo. Non fa onore a Trieste e ai triestini. La città non "virtuale", infatti, ha risposto alla grande all'arrivo di un Papa visibilmente stanco e provato.