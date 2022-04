Partita da Gorizia la Carovana della Pace: oltre 60 mezzi in viaggio verso l'Ucraina

E' partita all'alba da Gorizia in direzione Leopoli la carovana «Stop the war – Facciamo la pace», per portare un messaggio di pace e un aiuto concreto all'Ucraina. In viaggio oltre 60 mezzi di trasporto, 200 persone e almeno 20 tonnellate di materiali di aiuti umanitari da distribuire alla popolazione per dare un aiuto concreto. Sono 89 le organizzazioni che hanno aderito, tra cui le promotrici AOI e le sue associate Associazione Papa Giovanni XXIII, Focsiv, ARCS, Un Ponte Per, Fairwatch, Cospe, Terres des Hommes Italia.

Il viaggio

La carovana attraverserà Slovenia, Ungheria, Slovacchia e Polonia dove ci sarà una sosta vicino a Medyka (Polonia). Poi, se sarà possibile attraversare il confine, le duecento persone che compongono il gruppo, entreranno a Leopoli. Ad ogni mezzo verrà consegnato il logo “Humanitarian aid” da esporre come simbolo di riconoscimento. Una volta in Ucraina, le associazioni italiane saranno accolte dai volontari dall'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII che si trovano in loco: saranno scaricati i mezzi con i beni di prima necessità e, durante la giornata, saranno organizzati incontri programmati con alcune associazioni della società civile ucraina. Tappa fondamentale del viaggio sarà anche la visita agli ospedali della città: i volontari della Papa Giovanni XIII stanno infatti verificando quante persone vorranno essere evacuate in Italia. Uno degli obiettivi della carovana è infatti organizzare l’evacuazione di bambini oncologici e di altri e altre pazienti che hanno bisogno di cure mediche e che non hanno altri mezzi per lasciare il paese. Il fine della missione di pace è costituire un corridoio stabile per missioni che quanto prima possano, in sicurezza, trasportare aiuti e portare in salvo più persone possibili, con percorsi di accoglienza certi e mirati grazie a relazioni dirette con organizzazioni partner in Ucraina.