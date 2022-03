Presentata la terza edizione della guida Lonely Planet dedicata al Friuli Venezia Giulia

La sesta edizione del Triestebookfest - Parole in viaggio si è aperta nel pomeriggio di oggi con la presentazione ufficiale della terza edizione della guida della EDT Lonely Planet dedicata al Friuli Venezia Giulia. Presenti all'evento, moderato da Nadia Pasqual, l’autore Piero Pasini, il Direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, il Direttore generale di PromoturismoFVG, Antonio Bravo, e il sindaco Roberto Dipiazza.

Una guida rigorosamente cartacea che racconta le eccellenze gastronomiche, i siti naturalistici e i luoghi più suggestivi della regione e che si inserisce così tra le attività di PromoTurismo Fvg volte a posizionare il Friuli Venezia Giulia tra i più importanti titoli editoriali turistici a livello nazionale e internazionale. "Le guide turistiche rappresentano uno strumento strategico di narrazione della destinazione regionale in quanto il territorio viene raccontato da chi lo vive" ha spiegato Pittro di Lonely Planet. "Infatti - aggiunge Bravi - anche questa guida non è dedicato solo ai turisti ma anche ai cittadini del Fvg, che potranno così scoprire il territorio".

"Il Friuli Venezia Giulia ha soddisfatto la voglia di scoperta e di curiosità - ha commentato Pasini, autore insieme a Luigi Farrauto -. E' un mix di cultura e culture. Una regione affacciata sul mondo ma fatta anche di microcosmi che stupisce per la cura con cui accoglie i visitatori, caratteristica che, chi è stato devastato da un eccesso di turismo, ha perso". "Va visitata - conclude - con una guida cartacea in quanto le informazioni sul web spesso non vengono verificate e sono quindi poco attendibili".

La guida presenta le bellezze del Friuli Venezia Giulia in 320 pagine (272 + 48 a colori). Il prezzo di vendita è di 24 euro. Al suo interno: