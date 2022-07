L'estate di Ies è un viaggio tra scienza, cultura e turismo

Il racconto di Trieste tra scienza, cultura e turismo è il tema del numero estivo di IES Magazine, i l trimestrale turistico che, prodotto dalla Prandicom e diretto da Giovanni Marzini, racconta la nostra città a chi viene da fuori. Il 17esimo numero è stato presentato venerdì 1 luglio all'ICTP - International Centre for Theroretical Physics. Ospite della serata Raffaella Gregoris, founder di Bakel, che ha illustrato ai presenti l'innovazione Bakel 3D-Technology e il primo cosmetico solido Bakel Jalu-3D. Nel corso della presentazione sono stati anche annunciati i due nuovi podcast realizzati per "La Bora si sente": "La Bora letteraria" e "Le donne e la Bora". Il magazine, distribuito in diversi punti della città, questa volta è pronto ad accompagnarvi alla scoperta del territorio lungo un itinerario disegnato dalle istituzioni scientifiche cittadine.