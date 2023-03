Il cuoco è il mestiere più richiesto in Fvg

Sono giovani, hanno tra 16 e 20 anni d’età e si sono formati nei 12 enti di formazione regionali, distribuiti in 36 sedi. Qui imparano il mestiere. E il mestiere più richiesto al momento è quello di cuoco. Tutti, comunque, si sono formati per il lavoro più idoneo per il settore agroalimentare, cultura e tecnologie informatiche, meccanica, impianti e costruzioni, servizi alla persona e commerciali, turismo e sport.

I dati

Sono stati mille e 343 gli studenti che hanno conseguito la qualifica nel 2021. Il ruolo più richiesto dalle aziende è quello di cuoco con il 23,7 per cento. A seguire i panettieri, pasticcieri e i gelatai che arrivano a un 13,8 per cento delle richieste. Lavoro sì ma solo per il 3,8 per cento c'è un contratto a tempo indeterminato. La maggioranza hanno avuto contratti a tempo determinato (41,8%) e di apprendistato (23,4%). Arriva quasi al 12 per cento il lavoro intermittente mentre l’attività autonoma si ferma allo 0,3 per cento dei qualificati. Sono solo 41 gli studenti usciti dal triennio che risultano inoccupati dopo un anno e mezzo. L'11,7 per cento, invece, prosegue gli studi, a conferma che i percorsi formativi di istruzione e formazione professionale, finanziati dalla Regione, posso portare alla frequenza della scuola tradizionale.