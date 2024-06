Inaugurata la linea 20 "extralarge", da Muggia a Barcola

TRIESTE - Una sorta di linea metropolitana su gomma. Così ha definito la nuova linea 20 il presidente di Trieste Trasporti Maurizio Marzi Wildauer stamattina in occasione della presentazione in piazza Oberdan; linea che metterà in collegamento senza soluzioni di continuità la riviera muggesana con quella barcolana. Con più di 70 fermate e altrettanti arrivi quotidiani tutti i giorni della settimana in piazzetta 11 settembre 2001, nuovo capolinea, Barcola diventa, così, quest'estate, una delle zone della città più servite dal trasporto pubblico locale. La nuova conformazione della linea 20 sarà attiva a partire dal 9 giugno con l'entrata in vigore dell'orario estivo. "Per questa linea - ha detto Marzi - puntiamo sull'elettrico e a renderla una direttrice ad alta frequenza e ad altisima capacità, come fosse una linea della metropolitana di superficie". "Andiamo a creare un nuovo collegamento grazie alla sinergia con Trieste Trasporti e la Regione - ha spiegato l'assessore comunale Michele Babuder - andando a defaticare le linee in essere, la 6 e la 36. Una linea, quindi, che consentirà di raggiungere più agevolmente porto vecchio e la riviera triestina nel corso dell'estate". La durata del percorso completo da Muggia a Barcola è di circa 40 minuti.

Il percorso

La nuova linea transiterà lungo la bretella di porto vecchio con un'unica fermata interna al comprensorio, in corrispondenza del Generali convention center (vedi foto). Un'altra fermata, in direzione di Barcola, è stata istituita in corrispondennza della rotonda di viale Miramare. In largo Città di Santos, di fronte ai portali monumentali del porto vecchio, è stata istituita una nuova fermata per gli autobus provenienti da Barcola, mentre per quelli provenienti da Muggia la fermata sarà quella consueta, ossia il vecchio capolinea, lungo le corsie di largo Città di Santos. La prima partenza da Barcola dal lunedì al sabato avveràà alle 5.45 mentre la domenica e nei giorni festivi alle 7.54. L'ultima partenza dal lunedì al sabato avverrà alle 20.32, la domenica e i giorni festivi alle 20.34.

Altre novità dell'orario estivo

Relativamente alla linea 9 le corse in partenza da piazzale Gioberti nella fascia oraria 7-30-19.30 sono prolungate in via Traiana (stabilimento Ausinia). Per quanto concerne la linea 36sono ripristinati i collegamenti tra via Giulia e il bivio di Miramare, on una cinquantina di partenze quotidiane da ciascun capolinea. La linea estiva 70 viene ripristinata tra la stazione di Visogliano e sistiana mare, con 21 partenze da ciascun capolinea. Infine il servizio notturno viene sospeso di mercoledì mentre prosegue, come la scorsa estate, solo venerdì e sabato.