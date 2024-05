Inaugurate le aree gioco ripristinate a Barcola

TRIESTE - Inaugurate le aree gioco e presentati i lavori di ripristino delle aree verdi nella pineta di Barcola, danneggiate delle mareggiate dell’autunno scorso. Gli spazi, grazie all'intervento della fondazione CrTrieste, sono ora nuovamente a disposizione dei bambini e dell’intera cittadinanza. L’intervento ha interessato cinque aree gioco, due delle quali sono state oggetto di ripristino, mentre tre sono state rinnovate completamente. Per quanto concerne le quattro aree verdi, è stato delimitato il terreno per nuove aiuole nelle quali sono stati collocati arbusti e cespugli. Inoltre è stato ripristinato l’impianto di irrigazione. A lavori conclusi, i beni oggetto di intervento entreranno a far parte del patrimonio comunale. Durante la conferenza stampa l'amministrazione comunale ha ringraziato la fondazione CrTrieste per l'impegno economico. I lavori sono cominciati lo scorso 2 febbraio e sono terminati il 10 maggio. Oltre alla sostituzione e al ripristino dei giochi soono stati posate diverse centinaia di metri quadrati di pavimentazione antitrauma, per un totale di 182.899 euro. Relativamente alle aree verdi, l'intervento ha riguardato un'aiuola di 50 metri quadrati posta all’ingresso del lungomare Benedetto Croce, un'area di 270 metri quadrati e due aiuole situate attorno alla fontana di Barcola, e, infine, un area di 40 metri quadrati posta all’ingresso di due sentieri presso la fontana, per un totale di 38.785. Le ditte coinvolte sono state la Vsg Italia per la fornitura dei giochi, l'Allgreen per la posa dei giochi, e la Biogeste per il ripristino delle aree verdi. Il costo complessivo dell'intervento è stato di 221.684 euro.