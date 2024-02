Inaugurata la nuova bretella di collegamento tra la città e il polo museale in Porto Vecchio

TRIESTE - Inaugurata, questo pomeriggio, la prima bretella di Porto Vecchio, collegamento stradale tra il polo museale e Largo Santos, subito al di fuori dell'antico scalo. Presenti alla cerimonia il sindaco Roberto Dipiazza, il vicesindaco Serena Tonel, gli assessori Elisa Lodi, Everest Bertoli, Michele Babuder, il presidente del Consiglio Comunale, Francesco di Paola Panteca e l'assessore regionale Pierpaolo Roberti. Inizialmente il traffico veicolare sarà consentito in entrambi i sensi di marcia, in attesa dell'ultimazione dei lavori dell'altro importante asse caratterizzato dal viale monumentale, momento in cui la circolazione diventerà a senso unico, in uscita, verso Barcola. “Oggi regaliamo alla città di Trieste un'opera veramente straordinaria - ha detto il sindaco Roberto Dipiazza - un pezzo della città ancora abbastanza sconosciuto. Sono molto soddisfatto dei lavori realizzati e il mio ringraziamento va agli uffici del Comune di Trieste e a tutte le ditte coinvolte nella realizzazione dell'opera”.

La bretella nel dettaglio

L’area di intervento ha una superficie di circa 20 mila metri quadrati, di cui circa 11 mila sono costituiti da un sedime stradale caratterizzato da una pavimentazione in conglomerato bituminoso realizzata sopra i binari esistenti che in molti punti risultano affioranti e 9 mila metri quadrati sono costituiti da un sedime ferroviario con fasci di binari appoggiati sulla massicciata. Nell’ambito del progetto è stata eseguita pure la demolizione dell’edificio 207, della cabina elettrica nel piazzale antistante il magazzino 28, del piccolo edificio adibito a servizi igienici in disuso, ubicato in prossimità del varco su Largo Città di Santos e dell’edificio ubicato a margine del muro di confine con l’area ferroviaria. La nuova strada è larga 8,5 metri, a due corsie di marcia e una corsia ciclabile monodirezionale che si sviluppa lungo il muro posto a confine con il sedime ferroviario, fino a congiungersi con il tronco stradale passante tra la centrale idrodinamica ed il magazzino 26. E' stata fatta notare l'assenza di attraversamenti pedonali e di rallentatori: per i primi è stato detto che non servirà passare da un lato all'altro della strada, per i secondo, si valuterà in seguito se installarli.