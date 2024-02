Artisti muggesani in mostra al caffè Eppinger fino al 29 febbraio

TRIESTE - Inaugurata ieri sera al caffè Eppinger di via Dante a Trieste, la mostra collettiva degli Artisti Muggesani nata e portata avanti dall’Associazione Fameia Muiesana giunta alla sua 46esima edizione. L’evento, curato da Linda Simeone, direttrice de 'Le Vie delle Foto' e da Alessandra Pecman, non è un concorso ma un’occasione per gli artisti nati o residenti a Muggia, di condividere le proprie opere col pubblico. "Una possibilità per stare assieme in nome di una passione comune, nell’anno in cui si celebra il mezzo secolo di vita della Fameia Muiesana" come ha sottolineato il suo presidente, Franco Stener.

Gli artisti partecipanti a questa edizione sono: Giuseppe Bertocchi, Aredo Bossi, Franca Cozzi, Pierpaolo Demarchi, Paolo Devide’, Kristian Jakomin, Fiorella Macor, Isabella Meriggioli, Marina Mytnik, Rosanna Militello, Sergio Norbedo, Alessandra Pecman Bartok, Dino Postogna, Livia Pregarc, Manuela Rassini, Livia Roncalli Stener, Valnea Siega, Morella Tiziani, Fabrizia Ugo, Roberta Vaclik, Lorella Zugna. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 29 febbraio.