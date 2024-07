Indice di gradimento, il sindaco Dipiazza terzo in Fvg e 44/mo a livello nazionale

TRIESTE - Roberto Dipiazza tra i sindaci dei comuni capoluogo del Fvg si colloca al terzo posto per gradimento, piazzandosi al 45/mo posto a livello nazionale con il 53,5 per cento dei consensi, in aumento del 2,1 per cento (nel 2021 si era classificato al 66/mo posto. Questo è quanto emerge dall'edizione 2024 del Governance Poll realizzato da Noto per il Sole 24 Ore. Primo in Regione tra i primi cittadini dei comuni capoluogo si classifica il sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, che si colloca al 26/mo posto della classifica nazionale, con il 56,5 per cento delle preferenze. Sul secondo gradino del podio regionale e al 31/mo posto della classifica nazionale c'è Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, con il 55,5 per cento delle preferenze, in aumento del 2,7% rispetto al dato delle elezioni. Ultimo, collocandosi al 55/mo posto, si piazza il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, con un punteggio pari al 52 per cento.