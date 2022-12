Asili e scuole infanzia: annunciati gli open day, al via le iscrizioni da metà gennaio

Comunicate ufficialmente le date relative alle iscrizioni e agli open day nei servizi educativi 0-3 e nelle scuole per l'infanzia per l’anno scolastico 2023/2024: nei giorni dal 16 al 20 gennaio 2023, le famiglie potranno visitare le strutture scolastiche in orari stabiliti da ciascuna struttura. Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 16 gennaio al 3 febbraio 2023 esclusivamente online, con il codice SPID o con la CIE (Carta d’Identità Elettronica) o con la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal Portale Iscrizioni del Comune di Trieste: www.triesteducazione.it. “Sono certa – dichiara l’Assessore comunale all'Educazione Nicole Matteoni - che gli investimenti di quest’ultimo anno nelle progettualità per ampliare l’offerta formativa e l’attenzione sull’edilizia scolastica, siano prove tangibili di quanto il Comune di Trieste abbia a cuore il futuro dei bambini".

Bambini dagli zero ai tre anni

I servizi educativi per la prima infanzia sono attivi dal 1° settembre al 30 giugno e sospendono l’attività per le festività natalizie e pasquali come da calendario scolastico regionale. Ulteriori chiusure possono essere programmate durate l’anno educativo. I nidi d’infanzia comunali e privati convenzionati sono aperti, di norma, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 17.30 con possibilità di uscita entro le ore 13.00, entro le ore 16.00 ed entro le ore 17.30 con conseguente diversificazione di tariffa.

Per l'anno educativo 2023/2024 possono essere pertanto presentate domande per i bambini

- Piccoli: i minori nati dal 1° agosto 2022 al 31 maggio 2023 (si possono iscrivere solo nelle strutture che accolgono minori dai 3 ai 36 mesi di età)

- Medio - grandi: i minori nati dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2022 Il servizio sperimentale denominato “Sezioni Primavera”, destinato ai bambini che, al 1° settembre, abbiano compiuto i 24 mesi di età, segue lo stesso calendario dei nidi comunali e funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 7.45 alle ore 14.15.

Gli spazi gioco accolgono bambini di età compresa fra i 18 e i 36 mesi; vengono offerte opportunità educative e di socializzazione ed i bambini vi possono rimanere per un tempo massimo di 5 ore giornaliere. A differenza del “nido d’infanzia” tale servizio, in relazione al limitato tempo di permanenza dei bambini non è strutturato per l’erogazione del servizio mensa, né per il sonno.

Scuole dell'infanzia comunali paritarie

Per l'anno scolastico 2023/2024 si possono iscrivere:

- i bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020;

- i bambini nati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 (cosiddetti “anticipatari”), che potranno essere accolti in caso di disponibilità di posti, una volta esaurite le graduatorie dei bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020, e dopo l'ammissione dei bambini nati negli anni 2018, 2019 e 2020 per i quali venga presentata domanda fuori termine. I bambini “anticipatari”, se accolti, possono iniziare la frequenza a partire dal primo giorno successivo alle festività natalizie.

Il calendario delle Scuole dell'Infanzia comunali viene stabilito dall'Amministrazione Comunale tenendo conto di quello adottato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Le Scuole dell'Infanzia comunali sono aperte dal lunedì al venerdì, di norma dalle ore 7.30 alle ore 17.00. L’uscita è flessibile e, di norma, è articolata in due fasce orarie intermedie: alle ore 13.30 e alle ore 15.30. La flessibilità organizzativa degli orari delle uscite delle singole scuole viene definita all'inizio di ogni anno scolastico dal Collegio degli insegnanti.

