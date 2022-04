Viaggiare low cost, in Fvg arriva Itabus: da giugno collegamenti con Milano, Roma e Napoli

Da giugno partirà anche in Friuli Venezia Giulia il servizio di Itabus, società privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza. In regione saranno servite le città di Trieste, Gorizia e Udine.

I collegamenti

Due collegamenti al giorno verso il centro-sud, con meta Roma e Napoli. Si parte alle 23 e 05 da Udine per arrivare alle 7 e 25 a Roma ed alle 10 e 35 a Napoli. Le tappe prevedono che il bus si muova da Trieste alle 21 e 25 e transiti per Gorizia alle 22 e 15. Da sud verso nord invece c’è un bus alle 20 e 10 da Napoli che passa alle 23 e 25 da Roma per raggiungere Udine alle 7 e 44, Gorizia alle 8 e 34 e Trieste alle 9 e 25 del mattino, dando modo di ottimizzare il tempo di viaggio sfruttando le ore notturne.

Tre collegamenti giornalieri, invece, da Trieste verso Milano: il primo Itabus partirà alle 6 per essere a Milano alle 14, ci sarà poi una partenza alle 11 con arrivo nel capoluogo lombardo alle 19 ed un’altra alle 16 con arrivo alle 23:15. La tratta Milano -Trieste prevede sempre tre collegamenti: un bus alle 7 e 45 che raggiungerà la città portuale alle 15, un altro alle 10 e 10 con arrivo alle 18 e 10 e l’ultimo alle 15 e 10 per essere a Trieste alle 23 e 10. Tra le altre destinazioni, Itabus collegherà Trieste agli aeroporti di Venezia e di Orio al Serio: Fra Trieste e Milano, Itabus effettuerà infatti le fermate intermedie di Venezia Aeroporto, Venezia Tronchetto, Mestre, Padova, Verona, Brescia e Orio Al Serio.

I mezzi

Una flotta di pullman di ultimissima generazione, confortevoli e che offrono toilette e distributori di snack e bevande. A bordo anche wi-fi gratuito. I mezzi sono alimentati con il carburante Eni diesel+, gasolio premium che riduce le emissioni di CO2 rispetto ai carburanti tradizionali. Itabus inoltre dispone di una sala operativa che monitora lo stato dei bus 7 giorni su 7, sistemi di sicurezza all’avanguardia e doppio conducente sulla maggior parte dei tragitti

Le dichiarazioni

“Servire una regione come il Friuli Venezia Giulia – afferma l’amministratore delegato di Itabus, Francesco Fiore - era nei nostri piani da diverso tempo. A meno di un anno dall’avvio del servizio siamo riusciti a centrare quest’obiettivo. La regione ha delle grandi potenzialità ed una forte domanda di trasporto. Città come Trieste, Gorizia ed Udine hanno un valore strategico per noi e siamo convinti che i cittadini risponderanno nel migliore dei modi al nostro arrivo”.