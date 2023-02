Il King Pub sbarca a Trieste con gli hamburger “Made in Fvg”

Il King Pub, l’hamburgheria a chilometro zero, sbarca nel cuore di Trieste, a pochi passi da piazza Unità, tra via Pozzo del Mare e via della Pescheria, al posto del Kapuziner Keller, storica attività che poco più di un mese fa aveva annunciato la chiusura. Il King Pub, che già conta altri cinque ristoranti in regione, è affiliato al marchio "Io Sono Fvg" e utilizza prodotti all'80 per cento regionali. L’inaugurazione con taglio del nastro è avvenuta oggi pomeriggio alla presenza del Governatore Fedriga con gli assessori regionali Bini e Scoccimarro, il sindaco Dipiazza e altre autorità regionali e cittadine.

Non è la prima volta che il King Pub sorge al posto di una storica attività: il nome si basa infatti sull'omonimo locale a Lignano Sabbiadoro che, dopo una storia pluridecennale, ha chiuso ed è stato riqualificato (con un ingente impegno economico) da Francesco Dalle Crode, Ceo e fondatore del brand attuale. Il fortunato avvio di questo primo locale, nel 2017, è stato poi seguito da altre aperture a Latisana, Udine, Pordenone, Lignano Pineta e, da oggi, Trieste.

Più che una catena, un'"attività a conduzione familiare", come amano definirsi i gestori, con attenzione alla sostenibilità e al comparto agroalimentare del territorio. La carne arriva infatti da macellai della zona, per lo più friulani, e il pane viene portato fresco ogni mattina.

"Il nuovo menu - spiega Dalle Crode - si presenta con prelibati panini fatti di ingredienti unici e di qualità, pane prodotto artigianalmente da un panificio locale e hamburger di varie pezzature, con carne selezionata da bovini italiani, più che altro provenienti dal FVG e poi lavorati con cura all’interno delle nostre cucine. Ho creato, insieme ai miei collaboratori addetti alla cucina, un nuovo Menù che rimanesse fedele ai gusti friulani e dei nostri cugini veneti, con giusto un pizzico di innovazione e rivisitazione. Abbiamo ideato nuovi panini basati su ingredienti freschi e sopratutto locali: la nostra regola fondamentale è utilizzarli, cucinandoli alla perfezione e senza stravolgerne il loro naturale sapore. Il risultato è stato eccezionale: un misto di artigianalità ed innovazione. L’Autentica Hamburgeria revisionata all’Italiana".