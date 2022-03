La spiaggia di Grado in copertina per il nuovo album di Fabri Fibra

Fabri Fibra, uno dei più noti rapper italiani, è pronto per "Caos" il suo decimo album in studio, la cui uscita è stata annunciata per venerdì 18 marzo. Il disco arriva a cinque anni dal suo ultimo progetto "Fenomeno". L'annuncio è stato fatto su Instagram dallo stesso rapper. Nella foto, quella che sarà la copertina dell'album, è visibile la spiaggia di Grado. Infatti, Fibra era stato avvistato a dicembre proprio sulla striscia di sabbia davanti al palazzetto dello sport di piazza Azzurri d’Italia, dove stava girando il suo nuovo video.