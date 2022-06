La scommessa di Yoana: arriva dalla Bulgaria il laboratorio di ceramica "fai da te"

Un'attività originale, creativa e in grado di creare socialità, un'idea che viene da lontano e attecchisce con successo nel centro triestino. Si tratta di "Little Beetle", laboratorio per la pittura della ceramica in via Mazzini 5, in cui chiunque può dipingere in loco il proprio manufatto, che viene poi riconsegnato dopo la cottura, pronto per l'utilizzo. Non solo un laboratorio artigianale ma anche un luogo dove frequentare corsi di pittura e organizzare feste di compleanno per bambini. Un'attività creata da tre donne provenienti dalla Bulgaria e desiderose di cambiare la loro vita con un'attività in proprio, che ha portato anche alla riqualificazione di uno dei locali sfitti del centro, dove un tempo sorgeva il ristorante di specialità greche vicino alla chiesa ortodossa. Una scommessa vinta nonostante gli ostacoli della pandemia.

L'idea arriva da Yoana, neo imprenditrice e neo mamma 31enne, che ha deciso di lasciare la Bulgaria interrompendo una brillante carriera nel campo dei videogiochi (tra questi, anche un videogame di Harry Potter per lo smartphone) per scommettere interamente sul suo sogno. "Nel mio precedente lavoro - racconta - eravamo in tre in ufficio, poi con la pandemia e lo smartworking mi sono ritrovata da sola. Anche un lavoro creativo senza il contatto col pubblico diventa noioso. Volevo fare qualcosa di artistico incontrando le persone e ho pensato che per la pittura su ceramica non serve essere artisti, su questo materiale ognuno può creare qualcosa di bello".

La scelta di Trieste non è stata casuale: "adoro l'Italia - spiega la 31enne - e ho studiato a Firenze, poi mia madre è stata in viaggio a Trieste e me l'ha descritta: una città con il mare e la montagna, attrattiva per i turisti ma anche a misura d'uomo, era il posto perfetto per aprire la mia attività. Purtroppo ho firmato il contratto in marzo del 2020, poco prima dello scoppio della pandemia, quindi l'attività è partita in ritardo".

A Little Beetle è possibile scegliere il proprio oggetto in ceramica, una tazza, un piatto, un portacandele o un vaso, e dipingerlo secondo il proprio estro creativo, da soli o con l'aiuto del personale. Le tecniche sono molteplici, anche mescolando il colore con acqua e sapone per creare un interessante effetto a bollicine, oppure usando lo scotch. A quel punto l'oggetto viene messo in forno a più di mille gradi e dopo pochi giorni è possibile ritirarlo, perfettamente utilizzabile. Nel futuro di "Little Beetle" sono previsti anche lavori con l'argilla e la produzione artigianale di magliette con simboli di Trieste come Barcola o il capo in B, tutti pezzi unici, che presto vedremo in vendita nel laboratorio.

"Da noi arrivano persone di tutte le età - spiega Yoana -, dai bambini alle persone di ottant'anni, che siamo felici di veder ritornare bambini. Abbiamo una clientela molto affezionata, ci sentiamo parte di una famiglia, a volte organizziamo anche feste di compleanno per i più piccoli. Un'attività creativa è utile a tutti per ritrovare un po' di tempo per se stessi e rilassarsi (magari non durante una festa di bambini). E' qualcosa che rende felici anche noi".