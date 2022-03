Al via il maxi restyling dei Topolini: 300mila euro per la stagione balneare triestina

Il Comune dà il via ai lavori da 300mila euro per la risistemazione dei Topolini, con l'intenzione di consegnare alla cittadinanza una riviera barcolana decorosa e rinnovata in tempo per la stagione balneare. Oltre alla manutenzione ordinaria annuale, prevista dal contratto con Global Service, sarà effettuata la manutenzione straordinaria con un contributo di 100mila euro. Altri 200mila euro saranno investiti nella sostituzione di cinque scalette, ora danneggiate dalla ruggine. "E' stato scelto l'acciaio zincato - ha dichiarato durante un sopralluogo l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi -, unico materiale reperibile nei tempi programmati, visto il periodo storico. Si è scelto di intervenire mediante cantieri separati, in modo da effettuare la sostituzione della singola scaletta solo ad avvenuto assemblamento della nuova, per garantire, in ogni caso, l'accesso al mare. Per questo motivo sarà comunque garantita la manutenzione delle scale esistenti?.

I lavori di manutenzione straordinaria riguarderanno principalmente il secondo, il terzo e il decimo topolino, dove si interverrà sui gradini, il corrimano, gli accessi al mare, la funzionalità degli impianti quali docce e servizi igienici, e le tinteggiature. Al decimo topolino sono già in corso di riqualificazione gli spogliatoi, al momento chiusi perché non in condizioni di poter essere utilizzati. Sarà anche effettuata la pulizia della spiaggetta tra il secondo e il terzo topolino.

?I lavori non potevano partire troppo in anticipo - ha specificato Lodi - perché si rischiavano danneggiamenti dovuti a mareggiate e a maltempo, che avrebbero reso inutile l'intervento. Altri100mila euro saranno resi disponibili dalla Regione per riqualificare il lungomare mantenendo sempre alta l?attenzione ai Topolini. Inoltre è in corso la progettazione esecutiva della ' BauBeach', la spiaggia dedicata agli amici a quattro zampe ma aperta a tutti, nell?area dopo il Pane Quotidiano in direzione Trieste, ora non utilizzata perché rocciosa".