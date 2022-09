Un mese di lavori in Campo Marzio: possibili rallentamenti al traffico

Inizieranno lunedì 5 settembre i lavori di asfaltatura su diverse vie cittadine in zona Campo Marzio e si protrarranno per circa un mese, con possibili disagi al traffico. Condizioni meteorologiche permettendo, il programma operativo previsto, prevede interventi su via Fiamme Gialle e Largo Irneri (per la durata di giorni 5, in orario diurno 8-18), in via Campo Marzio (durata 3 giorni, orario diurno 8-18) e in via Caduti sul Lavoro, dall'incrocio compreso con la via D'Alviano a via Svevo (per la durata di giorni 3, in orario notturno 21-7).

I lavori del valore di circa 500 mila euro, saranno svolti dall’impresa appaltatrice Brussi Costruzioni di Nervesa della Battaglia diretta per dai tecnici comunali Luca Folin e Luca De Reya. Per consentire la realizzazione degli interventi previsti, il traffico veicolare sarà regolato in prossimità dei cantieri con un eventuale senso unico alternato, regolato da movieri. Si raccomanda alla cittadinanza e agli automobilisti la massima prudenza, attenzione e comprensione per gli eventuali e possibili rallentamenti che si potranno verificare.