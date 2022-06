Scalette nuove, bagnini e manutenzione: il comune spende 500mila euro per l'estate barcolana

Il Comune aumenta la spesa per la manutenzione annuale dei Topolini e della riviera di Barcola stanziando in tutto quasi 500mila euro. Nella conferenza stampa odierna l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi ha illustrato nel dettaglio l'attività manutentiva dei "simboli preziosi dell'estate triestina, a cui il Comune tiene particolarmente". All’incontro sono intervenuti anche il direttore del Servizio Edilizia pubblica Lucia Iammarino, il direttore del Servizio Gestione Patrimonio immobiliare Luigi Leonardi e tecnici e funzionari del Comune di Trieste.

Le scalette

Per la sostituzione di cinque scalette a mare sono stati spesi in tutto 220mila euro, in particolare le prime due nella pineta di Barcola e ulteriori tre dall'ultimo Topolino al bivio, inoltre, è stata effettuata una manutenzione completa della scaletta del bivio. "I cittadini - ha precisato Elisa Lodi - hanno segnalato problematiche di risalita per gli anziani e i disabili nelle scalette tre e cinque, motivo per cui abbiamo aggiunto un gradino". In merito ai ritardi per la messa a punto delle scalette, ora completate, l'assessore ha spiegato che "si è trattato di una procedura complessa per l'omologazione e l'agibilità, che ha richiesto anche dei visti da parte della Regione. In più si sono sate anche difficoltà nella sistemazione delle scalette, tuttavia le ultime sono state completate entro il dieci giugno, le altre tre nei primi giorni del mese".

Manutenzione e appalti

Altri 100 mila euro sono stati destinati alla manutenzione dei Topolini, soprattutto al primo, al terzo e al decimo, con il rifacimento degli spogliatoi e con la sistemazione di spiaggetta, bagni e docce. Sostituita anche la banchina del primo Topolino, daneggiata durante l'inverno, con la sistemazione della pavimentazione e delle rampe disabili. Appaltati inoltre interventi per 170mila euro per i servizi di pulizia e di salvataggio (rispettivamente 57mila e 113 mila euro). Lungo i dieci Topolini saranno operativi cinque assistenti bagnanti.

Bau beach

Ci sarà invece da aspettare la prossima stagione per la 'Bau beach', la spiaggia riservata ai cagnolini (già finanziata nella scorsa consiliatura), che sorgerà vicino al Pane Quotidiano in una zona attualmente inutilizzata. "L'opera - ha spiegato l'assessore - richiede valutazioni e indagini ulteriori relativamente alle maree e abbiamo deciso di non far partire il cantiere in piena estate per non creare disagio ai bagnanti. Per evitare danni da maltempo i lavori potrebbero partire la prossima primavera".