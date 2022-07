Occupazione, il Fvg supera il pre pandemia: +12 per cento dal 2019

In Fvg si assume di più rispetto al periodo pre pandemico, nonostante l’inflazione e l’aumento dei costi dell’energia. Lo rileva l’Osservatorio regionale del mercato del lavoro sulla base dei dati Istat. In particolare, nel periodo gennaio - maggio del 2022, il numero di assunzioni raggiunge le 111mila unità, ossia il 12,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019, con un valore al netto delle cessazioni di 24mila unità, non distante dai numeri del 2019. Ancora alta, tuttavia, la quota di assunzioni a termine e in parasubordinazione, soprattutto per gli under 34enni e le donne, e un’escalation delle dimissioni volontarie (+40 per cento), con il 70 per cento di ricollocazioni entro i 14 giorni. L’offerta di lavoro sta quindi causando una maggior flessibilità del mercato e questo fenomeno, insieme con la regressione demografica, sta creando criticità nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Nei primi tre mesi del 2022, rileva l’Istat, il tasso di occupazione 15-64 anni è da “record” con il 67,6 per cento, il terzo più alto in Italia, dopo le province di Trento e Bolzano. L’incremento dell’occupazione si inserisce nella crescita del Pil regionale nel corso del 2021(+7 per cento), non solo per l’effetto “rimbalzo” dopo la recessione del 2020 ma anche per gli investimenti del Recovery Fund. In ripresa soprattutto l’industria manifatturiera, il terziario e il comparto Commercio, alberghi e ristoranti, mentre è inaspettata la contrazione del settore costruzioni. Si registra anche una ripresa delle trasformazioni da contratti a termine a contratti a tempo indeterminato, il 34,4 per cento in più rispetto al 2021 e il 6 per cento in più rispetto al 2019.