La libreria del caffè San Marco è nella "top ten" mondiale per i francesi

Il giornale francese Les Echos "incorona" la libreria del caffé San Marco di Trieste tra le dieci migliori del mondo, tra New York, San Paolo, Londra, Buenos Aires e Tokyo. Così l'articolo descrive il caffè storico: "La calda atmosfera delle decorazioni in legno, degli specchi e dei dipinti sono una cornice perfetta per i libri esposti. Salvato dalla demolizione nel 2013, il caffè San Marco continua a essere luogo di incontri intellettuali, dove si ha il piacere di trovare gli odori del passato e la nostalgia della Mitteleuropa".

"Un signore francese ci ha segnalato questo articolo - si legge sulla pagina Facebok del San Marco - L'emozione è ovviamente enorme e, sì, anche tanta soddisfazione. Un grazie enorme ovviamente anche a Loriana Ursich ma anche a tutti i lettori e amici del nostro bellissimo caffè. In'avventura cominciata con la casa editrice L'asterios editore, proseguita poi con la libreria e ora con il caffè. Grazie a tutti".