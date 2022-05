Libri in dono agli alunni dell’Istituto Comprensivo Divisione Julia per promuovere la cultura slovena

Continuano le iniziative promosse dal Cif - Centro Italiano Femminile, rivolte alla promozione della lingua e della cultura slovena nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra città, grazie alla collaborazione e ai finanziamenti dell'associazione culturale Slovenska prosveta di via Donizetti 3, con la consegna di libri agli alunni dell'Istituto Comprensivo Divisione Julia.

Mercoledì 18 maggio Igor Svab, in rappresentanza dell'associazione culturale Slovenska prosveta, ha consegnato libri inerenti la cultura slovena agli alunni dell'Istituto, che seguono il corso di lingua slovena. In rappresentanza della casa editrice Mladika di Trieste Nadia Roncelli ha consegnato agli alunni altri libri in dono per la biblioteca dell'Istituto.

Al progetto ha collaborato con entusiasmo l'insegnante Radha Nadlišek. L'organizzazione e il coordinamento dell'iniziativa sono stati curati da Elena Cerkveni? Grill, impegnata nel progetto "Lo sloveno con empatia", finalizzato alla promozione della lingua e della cultura slovena nella nostra città, nonché in attività che si agganciano alla promozione della conoscenza della lingua e della cultura slovena, mediante la consegna di libri agli studenti delle scuole medie e superiori di Trieste. Collabora all’iniziativa il Centro Triestino del Libro di piazza Oberdan, 7.

Nella foto un momento durante la consegna dei libri in dono presso l’Istituto Comprensivo Divisione Julia.