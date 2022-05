Chi l'ha visto e Trieste, a Link cresce l'attesa per la Sciarelli

Sono tutti appuntamenti da non perdere, quelli che vanno in scena nel pomeriggio di oggi 6 maggio a Link, il festival del giornalismo che anche quest'anno si tiene in piazza Unità. Alle 16 ci sarà spazio per parlare di sostenibilità con Chiara Mio (presidente FriulAdria Crédit Agricole) e la giornalista Gabriella Capparelli, che converseranno con il direttore de Il Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Grande attesa poi per il panel successivo. Alle 17 saranno presenti Giovanna Botteri, Barbara Gruden, Marc Innaro e Piero Badaloni, tutti volti noti della televisione di Stato e storici corrispondenti agli esteri.

Alle 18 il presidente della Federazione Nazionale della Stampa riceverà il premio Unicef “I Nostri Angeli” 2022, in nome dei giornalisti e delle giornaliste si sono impegnati a raccontare il terribile conflitto che si sta consumando in Ucraina e per aver dato voce alle storie e alle condizioni dei bambini e delle famiglie in fuga e che sono rimasti nel Paese.Ale 19 l'appuntamento è con Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto che assieme al giornalista de Il Piccolo Pietro Spirito dialogherà in un panel che, sicuramente, non farà mancare riferimenti alla vicenda di Liliana Resinovich.