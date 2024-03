Cgil, inizia l'era Marega: "Pensiamo alle periferie, non alla città parco giochi per turisti"

TRIESTE - Massimo Marega è il nuovo segretario generale della Cgil di Trieste. Succede a Michele Piga, che dal 24 gennaio scorso ha assunto la guida della segreteria regionale della confederazione. Marega proviene dalla Fillea, di cui è tuttora segretario regionale e provinciale. Il neo segretario è stato eletto con un consenso pressoché unanime, con 41 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti.

Le priorità

"La priorità per la Cgil – ha dichiarato – è contrastare le diseguaglianze, che stanno crescendo, e la disgregazione sociale esistente. Queste sono le basi per progettare per Trieste un futuro che guardi al benessere reale e alla salute di chi la città la abita e la vive quotidianamente, e in particolare di chi risiede nelle aree più periferiche, e non una visione di una città simile a un parco giochi per turisti". Sulla questione turismo, per Marega "quello che a nostro avviso è venuto meno, in questi ultimi anni, è un’azione programmatica di pianificazione del turismo da parte del Comune. Se da un lato è indubbio l’aumento degli arrivi e delle presenze di turisti, dall’altro ci si deve chiedere quale sia il reale valore aggiunto prodotto dal turismo e quale moltiplicatore sia in grado di generare tale settore. Alla crescita dell’offerta turistica si è registrato di pari passo la riduzione delle disponibilità di abitazioni e l’aumento dei prezzi, con la riduzione dei cittadini residenti e con la progressiva scomparsa di esercizi di prossimità, di servizi primari che vanno ad incidere sul tessuto sociale ed economico cittadino".

Questione industria manifatturiera e bonifiche

Questione focale resta quella dell'industria manifatturiera, vedi il caso Wartsila, "che va difesa e possibilmente sviluppata". Centrali, per il neo segretario, anche "gli interventi sulle bonifiche e lo sviluppo delle attività di trasformazione nelle aree di punto franco, a fronte della forte crescita del porto, che ha ritrovato una nuova centralità grazie anche agli investimenti dell’Authority portuale sulla logistica intermodale".

Il nodo "appalti"

Sul tema degli appalti, settore dove operano migliaia di lavoratori impiegati nelle mense, nelle pulizie, nei musei, nei servizi di vigilanza, "al Comune chiediamo l’apertura di un tavolo di confronto di fatto mai iniziato, per la definizione di un nuovo protocollo appalti", così Marega, che ha definito grave la decisione di esternalizzare il Museo della Risiera, per affidarla in appalto a Euro&Promos.