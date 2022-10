Cambio al vertice alla Fondazione CrTrieste, Massimo Paniccia è il nuovo presidente

Massimo Paniccia è il nuovo presidente della Fondazione CrTrieste dopo Tiziana Benussi, in carica dal 2018. Paniccia si è insediato oggi il Consiglio Generale, organo di indirizzo della Fondazione CRTrieste, che, all’unanimità e per acclamazione lo ha nominato Presidente dell’Ente per i prossimi quattro anni. Nella medesima riunione Massimo Campailla è stato nominato Vicepresidente del Consiglio Generale della Fondazione.

Imprenditore, Presidente e Amministratore Delegato della Solari di Udine, è Presidente di Confapi FVG, associazione delle piccole e medie imprese regionali dal 1991. Tra gli incarichi precedenti si segnalano quello di Presidente di Acegas-APS dal 2004 al 2013 e della Cassa di Risparmio di Trieste, di cui è stato Presidente fino alla fusione in UniCredit. Ha ricoperto l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRTrieste dal 1994 al 2002, anno in cui è stato nominato Presidente, carica che ha ricoperto ininterrottamente fino al 2018. Al termine del mandato è stato nominato Presidente Emerito dell’Ente.

“Ringrazio della fiducia e delle attestazioni di apprezzamento manifestate nei miei confronti dal Consiglio – ha dichiarato il Presidente – che testimoniano la condivisione per l’attività svolta in un clima di grande unità dalla Fondazione in questi anni e ci spronano a proseguire e migliorare al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del territorio, creando valore e benessere per la comunità locale. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Tiziana Benussi, che ha saputo svolgere il mandato precedente in maniera straordinaria, in un contesto particolarmente difficile come quello che stiamo attraversando ancora oggi”.

Questi i componenti del Consiglio: Marianna Accerboni, Alessandro De Pol, Roberto Di Lenarda, Adalberto Donaggio, Alessia Favretto, Don Ettore Malnati, Lori Petronio, Rita Rapotez, Franco Sterpin Rigutti, Sabrina Strolego, Gianni Verrone. I membri del Consiglio di Amministrazione sono: Loredana Catalfamo, Enrico Eva, Francesco Peroni.