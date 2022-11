Antipasto asburgico, "pedoci" e secondo sloveno: Trieste star a Masterchef

E' Trieste la protagonista dell'esterna nella puntata di “MasterChef Italia 11” che va in onda nella serata di oggi 4 novembre su TV8, con inizio alle 21:30. La Mystery Box e l’Invention Test sono dedicati a pietanze provenienti da varie nazioni, mentre le brigate si sfideranno sul Molo Audace. La puntata si aprirà con una Mystery dal titolo “ingredienti del mondo importati in Italia”. I concorrenti dovranno utilizzare cinque dei tanti prodotti proposti: arachidi, maxixe, luppolo, melanzane thai, bisonte, couve manteiga, fiori di banano, maiale di razza mangalica, ipomea acquatica. Il concorrente che prepara il piatto migliore si aggiudica un grosso vantaggio all’Invention Test, dal titolo “fusione tra popoli”. A proporre i piatti per questa prova è la chef Anissa Helou.

Spazio poi all'esterna con un team che dovrà cucinare un primo croato e un dolce friulano; l'altro un antipasto austriaco e un secondo sloveno. A giudicarli ci sono 20 produttori della zona. I componenti della squadra sconfitta affronteranno un Pressure Test molto ostico: preparare un piatto a base di "pedoci" (cozze in dialetto). Il peggiore di questa prova verrà decretato dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e dovrà togliere il grembiule e lasciare per sempre la competizione.