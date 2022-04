Nelle mani di Lorena, Rai 3 racconta l'impegno di chi si prende cura dei migranti

Lorena Fornasir e la sua instancabile opera di cura delle sofferenze dei migranti di piazza Libertà saranno al centro della celebre trasmissione "Che ci faccio qui", condotta da Domenico Iannacone ed in onda su Rai 3 domani 16 aprile dalle 21:30. Con l'aiuto del marito Gian Andrea Franchi, la psicologa in pensione da anni è il simbolo della solidarietà nei confronti degli uomini che percorrono la rotta balcanica e che giungono nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia. Per Iannacone, la Fornasir "compie un rito sacrale: ogni giorno lava e cura i piedi straziati dei migranti". Il titolo della puntata del programma prodotto da Hangar Tv è "Nelle tue mani" e vedrà come proagonista anche l'impegno di don Alessandro Santoro, prete senza parrocchia che celebra messa in un prefabbricato a Le Piagge, quartiere povero e disagiato di Firenze. "Un sacerdote controcorrente che spesso si è scontrato con la visione di una Chiesa ancorata al passato, pagando di persona le sue scelte radicali".