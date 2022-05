Miramare nella top ten dei musei più cliccati d’Italia su Google Street View

E’ forse il più curioso tra i record che il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare può annoverare: è al sesto posto tra i musei più cliccati d’Italia su Google Street View. La classifica è stata resa nota in occasione di primi quindici anni del servizio che ricrea il mondo in 3D. Sono stati resi noti i dati che riguardano le mete più cliccate, tra spiagge e musei, per capire quanto sia cresciuto il servizio voluto dal co-fondatore di Google, Larry Page che, dalle iconiche auto con telecamera sul tettuccio, è passato recentemente all’utilizzo di strumenti sempre più all'avanguardia. Con la nuova "immersive view" si potrà scendere al livello della strada come se si stesse camminando ma, ne siamo certi, una visita a Miramare di persona è tutta un’altra emozione. In questo periodo, poi, i profumi dei fiori di inizio estate pervadono il Parco e rendono la visita un’esperienza a 360 gradi e in “4D”. Prima di Miramare, in Italia, solo il Foro Romano, la Casa di Giulietta a Verona, Palazzo Pitti a Firenze, Palazzo ducale a Venezia e la Reggia di Caserta.