"Mobility 2022", presentato a Lubiana il progetto della cabinovia

Ha riscosso molto interesse il progetto della Cabinovia Metropolitana Porto Vecchio - Opicina del Comune di Trieste, interamente finanziato con i fondi PNRR con circa 49 milioni, che è stato presentato a Lubiana la scorsa settimana in occasione dell’evento “Mobility 2022, Smart Spaces for Living”. Dedicato alla mobilità del futuro, l’importante appuntamento è stato introdotto dal sindaco di Lubiana, Zoran Jankovi? e ha visto il coinvolgimento dei manager tecnici di realtà pubbliche e private dell’area dei Balcani (Albania, Montenegro, Slovenia, Croazia, Serbia) ed anche del Comune di Trieste che, con il direttore di Dipartimento TEAM ing. Giulio Bernetti, ha illustrato il progetto relativo alla mobilità sostenibile della cabinovia quale esempio di infrastruttura capace di armonizzare le esigenze di mobilità del territorio con l’attenzione per l’ambiente.

“Sempre più città in Europa e nel Mondo - ha evidenziato l’ing. Bernetti - stanno adottando queste infrastrutture di mobilità sostenibili che permettono, rispetto ad altre soluzioni, un minor consumo di suolo oltre ad essere silenziose, veloci e minimamente impattanti dal punto di vista ambientale. Questo progetto è il risultato di approfonditi studi tecnici che hanno interessato differenti contesti. Considerando la crescita che sta avendo la città di Trieste, dove con i lavori in Porto Vecchio è in corso uno dei più importanti interventi di riqualificazione urbana nel Mediterraneo, la cabinovia metropolitana si inserisce nel quadro più ampio della mobilità cittadina, permettendo di alleggerire il traffico da nord verso la città, già molto intenso ed in chiaro aumento con la contestuale crescita dei flussi turistici”.

Il progetto che è entrato nella sua fase finale con la realizzazione del progetto definitivo ed esecutivo ha riscontrato l’interesse dei partecipanti al convegno che hanno chiesto al Comune di Trieste la condivisione degli studi effettuati.