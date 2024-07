Morta a 110 anni Maria Carpatachi, la donna più longeva del Triveneto

TRIESTE - E' morta Maria Carpatachi, la donna più longeva del Triveneto. Aveva 110 anni. Solo qualche giorno fa aveva visto realizzarsi il suo desiderio di incontrare il Papa, il decimo della sua vita ma l'unico ad aver potuto abbracciare. Ospite della casa di riposo Ad Maiores Maria aveva festeggiato il suo 110mo compleanno il 14 ottobre scorso, anche se lei stessa sosteneva di averne già 111. Nata a Rodi, isola del Dodecaneso nell'Egeo, nel 1913 Maria aveva infatti sempre affermato con decisione di essere venuta al mondo l'8 febbraio. Rimasta vedova in giovane età, Maria aveva seguito il marito, un ufficiale della Regia Marina in Grecia e poi a Trieste. Era stato un periodo di notevole cambiamento e sfide storiche, nel quale aveva assistito a eventi di portata mondiale. Maria aveva infatti vissuto entrambi i conflitti mondiali, ma la vera prova di coraggio e resilienza l’aveva data nella Seconda Guerra Mondiale, che aveva lasciato un'impronta indelebile non solo a Trieste, con il bombardamento da parte di oltre 500 Boeing B17 e B24 statunitensi, ma anche in lei. Maria ricordava quel giorno come una bella giornata di sole, che si era poi trasformata in un incubo quando le bombe avevano iniziato a cadere. Spaventata e incinta, aveva dovuto dare alla luce suo figlio mentre le macerie cadevano intorno a lei. Nel 1946 Maria aveva visto l'Italia diventare una Repubblica e, di li, succedersi ben 11 Presidenti. Uno dei più grandi desideri di Maria, però, era rimasto quello di incontrare il Papa. Nella sua lunga vita aveva visto passare ben dieci Papi, ma non aveva mai avuto l'opportunità di incontrarne uno di persona. Questo desiderio si è realizzato proprio qualche giorno fa quando ha potuto incontrare Papa Francesco.