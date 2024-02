Morti sul lavoro, per Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega il Fvg è tra le regioni più sicure

TRIESTE - Sono 4.622, dal 2020 al 2023, le vittime sul lavoro in Italia, dei quali 3.618 deceduti durante l'attività lavorativa e 1.004 in itinere. E il settore delle costruzioni è quello che ne conta di più. Inoltre si muore più al centro sud che al nord. Infine sono gli over 65, i giovanissimi e gli stranieri ad essere più a rischio. E sono state 470 le donne che hanno perso la vita durante la loro mansione lavorativa. Questo è quanto emerge dallla drammatica analisi effettuta dallo studio realizzato dall’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega di Mestre ha voluto analizzare nel dettaglio, esplorando ed elaborando i dati degli infortuni mortali e non mortali avvenuti negli ultimi quattro anni in Italia. E il primo risultato è già un violento tuffo nell’emergenza. Perché sono, come anticipato, sono ben 4.622 le vittime sul lavoro da gennaio 2020 a dicembre 2023. Di questi 1.004 in itinere e 3.618 in occasione di lavoro. Ed è quest’ultimo il dato più preoccupante, perché è quello che definisce la qualità della quotidianità lavorativa degli italiani. Sono Umbria, Basilicata e Campania le regioni più pericolose in cui lavorare. L’incidenza di mortalità rilevata nel quadriennio, infatti, posiziona le regioni in zona rossa per tre anni su quattro. Mentre è la Toscana a far emergere il risultato migliore, ovvero con incidenze di mortalità sul lavoro ben inferiori rispetto alla media del Paese. Seguita da Friuli Venezia Giulia e Lazio. Per quel che concerne il Fvg nel 2020 l'incidenza di mortalità ogni milione di occupati registrata è stata del 23,4, la più bassa tra le regioni italiane, contro il 46,1 di media del Paese. Poi, nel 2021 il dato è salito a 52,9 per poi crollare, nel 2023, a 7,7, registrando ancora una volta il dato più basso in assoluto, e risalire ancora, per il 2023, a 34,6,

