Morti sul lavoro, per Cgil e Uil una "vergogna nazionale"

TRIESTE - Morti sul lavoro, una vergogna nazionale. A dirlo, a voce alta, oggi pomeriggio Cgil e Uil, organizzatesi con un presidio, formato da una cinquantina di partecipanti, in piazza Unità proprio sotto il palazzo della Prefettura. A dare il là all'azione di protesta i cinque operai morti nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze. Ma anche gli incidenti sul lavoro di Trieste e di Gorizia che per fortuna non hanno avuto conseguenze letali. E i dati a livello nazionale sono sconvolgenti: i “caduti sul lavoro” sono più di 40 nei primi 15 giorni di febbraio.

La posizione di Fillea Cgil

"Vogliamo uscire dalla logica della semplice denuncia" ha detto Massimo Marega, segretario regionale dellla Fillea Cgil; "abbiamo l'esidenza di fare un salto di qualità, perchè il tema della salute e della sicurezza ci pone di fronte a un fatto, drammatico, che negli ultimi trent'anni non non siamo riusciti a fare dei passi in avanti ripsetto al tema dei morti sul lavoro o degli infortuni più o meno gravi. Certo, alcuni miglioramenti ci sono stati. Sta di fatto che abbiamo ancora tre morti al giorno sul posto di lavoro. Riguardo ai dati reklativi al Fvg sono aumentati i morti sul lavoro".

e quella di Feneal Uil

E' una conta infinita di morti e infortuni gravi - ha incalzato Massimo Minen segretario regionale Fenlea Uil - e per questo la prima reazione, anche dopo quello che è successo a Firenze, è stata quella di proclamare due ore di sciopero. Quella di Firenze è stata l'ennesima sciagura. E' un'emergenza nazionale che non si riesce a contenere. In edilizia, da quando è ripartito il settore dopo la crisi, assistiamo a incidenti quotidiani. Stamattina è caduta un lavoratore a Gorizia, all'opera sul castello, da un'altezza di quattro metri e per fortuna non sembra in pericolo di vita. La cosa che noi chiediamo è l''applicazione del contratto edile per chiunque metta piede in un cantiere perchè solo così si può garantire la sicurezza sul lavoro. Chiediamo maggiori controlli, ci sono pochi ispettori. Anche perchè, se è vero che ci sono tanti cantieri regolari, ce ne sono tantissimi irregolari.