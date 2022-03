Muggia più facile da raggiungere, ecco il biglietto unico treno e motonave

Al via da oggi Muggia Link, la nuova offerta combinata treno e motonave che collega il capoluogo giuliano con la cittadina di Muggia, nata dalla collaborazione tra Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) e TPL FVG. Presenti alla corsa inaugurale Graziano Pizzimenti, Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Michele Scozzai, responsabile relazioni con la clientela di Tpl Fvg ed Elisa Nannetti, Direttore regionale Trenitalia FVG.

Il tragitto marittimo, senza fermate intermedie, dura circa 30 minuti con 20 corse feriali, 22 festive e 11 corse supplementari nei festivi d’estate. La motonave salpa dal Molo Bersaglieri di Trieste, che dista dalla stazione ferroviaria circa 15 minuti a piedi, e attracca sul lato interno della diga foranea di Muggia.

La soluzione di viaggio intermodale è acquistabile con un’unica transazione sui canali di vendita Trenitalia (sito internet, app Trenitalia, self service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio). Anche questo collegamento con l’incantevole borgo di fattezze istro/venete si aggiunge alla nutrita schiera dei Link già operativi sul territorio nazionale, che permettono di raggiungere dalle stazioni ferroviarie località di interesse turistico non servite direttamente dal treno.