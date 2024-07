Niente collegamento via mare, per la Muggia-Lazzaretto potenziata la linea 7

MUGGIA - Su richiesta del Comune di Muggia, anche per sopperire alla non ripartenza del servizio marittimo da Muggia a Boa Beach, da venerdì 5 luglio Trieste Trasporti partirà con la modifica della linea 7, con l’aggiunta di corse serali, nelle serate del venerdì, sabato, domenica e nelle giornate festive, in coincidenza con la linea 20 presso la Stazione di Muggia. La modifica sarà attiva per tutto il servizio estivo. “Un importante risultato - sottolinea il sindaco Paolo Polidori - per migliorare il collegamento tra il centro di Muggia e il suo territorio fino a Lazzaretto, soprattutto la fruibilità in tarda serata dei locali vicini al confine, compreso il campeggio San Bartolomeo. Una richiesta fatta da tutti gli esercenti, che permetterà anche a chi vuole spostarsi in sicurezza a fine serata, per tornare tranquillamente a Muggia, o per chi ha necessità, ad esempio, di tornare al campeggio la sera tardi dopo una gita a Trieste”.