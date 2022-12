Natale: i commercianti potranno esporre la merce all'esterno

"Natale sotto le stelle" è la nuova iniziativa del Comune di Trieste in favore dei commercianti, approvata da poco con una delibera di giunta, che prevede, nel periodo 10 dicembre - 6 gennaio 2023, la facoltà per i titolari di esercizi pubblici e attività commerciali di occupare gratuitamente lo spazio antistante i rispettivi locali.

Le regole

Nello specifico la delibera consente di:

- occupare una porzione delle aree pubbliche antistanti le rispettive attività ed entro i limiti individuati dai Piani di Dettaglio nelle zone in cui sono previsti, mediante il posizionamento di strutture destinate allo stazionamento della clientela e alla somministrazione di generi alimentari, oppure in contiguità del relativo esercizio pubblico ed entro la proiezione del fronte del locale - all'esposizione esterna degli articoli in vendita all'interno del negozio o alla loro promozione, nonché di elementi di arredo urbano e decorazioni natalizie, con esclusione in ogni caso di qualsiasi elemento di copertura (per esempio tende, ombrelloni, gazebo) e di pedane;

- ampliare l'area già occupata in virtù di una concessione di suolo pubblico, mediante il posizionamento di strutture destinate allo stazionamento della clientela e alla somministrazione di generi alimentari, con esclusione di qualsiasi elemento di copertura e di pedane, per una superficie non superiore al 30% di quella già concessa, oppure all'esposizione esterna degli articoli in vendita all'interno del negozio o alla loro promozione, con esclusione di qualsiasi elemento di copertura e di pedane, in contiguità del relativo esercizio pubblico ed entro la proiezione del fronte del locale.

Viene richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- le occupazioni oggetto di un valido atto di concessione per dehors potranno essere ampliate di una misura non superiore al 30% di quella già concessa; le strutture dei dehors dovranno essere posizionate rispettando i criteri di inserimento, posizionamento, configurazione, spazi liberi previsti dall'articolo 5.1 del “Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con dehors”;

- le nuove occupazioni con strutture per l'esposizione e la promozione dei prodotti in vendita nei negozi e elementi di arredo decorativi, dovranno essere posizionate in contiguità all'esercizio pubblico e contenute entro la proiezione del fronte del locale;

- tutte le strutture posizionate nelle zone incluse nei Piani dei Dettaglio, dovranno rispettare il tracciato delle aree disponibili all'installazione dei dehors; tutte le strutture posizionate non dovranno interferire con il regolare passaggio pedonale, né con le corsie di emergenza nel rispetto dell'articolo 5.2 del “Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con dehors” e le disposizioni del Codice della Strada;

- tutte le occupazioni dovranno essere poste in essere nel rispetto delle condizioni di sicurezza e incolumità pubblica e delle disposizioni del Codice della Strada.