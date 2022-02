Una grande "nave dei pirati" in giardino pubblico: presentato il nuovo gioco per i bambini (FOTO)

Una grande "nave dei pirati" a disposizione dei piccoli visitatori del Giardino Pubblico è stata inaugurata oggi nell'area giochi del parco, al posto dell'aeroplano, smantellato perché vetusto e non più sicuro. La realizzazione dell 'attrezzatura ludica complessa multifunzionale, con caratteristiche di inclusività per i bambini con disabilità motorie, è costata all'incirca 100mila euro. Il gioco è stato presentato dal sindaco Roberto Dipiazza e dagli assessori comunali ai Lavori Pubblici Elisa Lodi e alle Politiche del Territorio e Verde Pubblico Sandra Savino.

La struttura portante è costituita da elementi in acciaio zincato e verniciato corredato da pannellature colorate in polietilene riciclato. Il gioco è dotato di tre scivoli di cui uno tubolare, reti di arrampicata in corda, tunnel in polietilene, una seduta dondolo a fascia, tre alberi con raffigurate le vele ed altri pannelli nella parte bassa atti a rendere inclusiva la struttura che avrà dimensioni di ingombro di circa 13 x 6 metri ed una altezza massima di 6,4 metri. Conformemente alla normativa vigente è stata realizzata anche una pavimentazione antitrauma in gomma colata colorata con disegni sul tema del mare.