"Nacque a Capodistria, nell'attuale Croazia", scivolone del Corriere su Nazario Sauro

"Patriota e irredentista, nacque a Capodistria (nell'attuale Croazia) il 20 settembre 1880". A finire nella rete degli errori che molti italiani fanno ancora oggi quando si confrontano con le vicende del confine orientale d'Italia è stato il Corriere della Sera, autorevole quotidiano milanese che ieri 9 agosto ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un post riguardante il 104esimo anniversario della condanna a morte di Nazario Sauro. L'evento, che si terrà sulle rive triestine domani sera, rappresenta un appuntamento fisso nella lista delle iniziative portate avanti da decenni dal mondo dell'associazionismo degli esuli istriani. Nonostante il ricordo pubblicato dall'autorevole giornale passi attraverso l'estratto della lettera-testamento scritta da Sauro alla moglie Nina, lo scivolone non è passato inosservato ai molti utenti e lettori che hanno puntualizzato la presenza di Capodistria in territorio sloveno e non in Croazia.

