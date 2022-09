Ciak si gira, Trieste set per una importante produzione cinematografica

Il Comune di Trieste informa che un’importante produzione internazionale sta per sbarcare in Città, dal 12 al 16 settembre, grazie al lavoro di preparazione svolto in questi mesi dalla struttura che fa capo alla FVG Film Commission, oggi incorporata in PromoTurismo FVG. Le riprese del film si svolgeranno in un’area che va dalla Stazione Marittima, Cavana e piazza della Borsa fino ad arrivare in piazza Ponterosso. Le riprese si effettueranno quasi totalmente in orario notturno, lasciando la preparazione dei set durante la giornata, e pertanto i disagi saranno sicuramente molto limitati.

Cosa prevedono le ordinanze

Si ricorda tuttavia che le ordinanze previste dal Comune prevedono i seguenti divieti e/o limitazioni. Dalle ore 20.00 di domenica 11 settembre alle ore 20.00 di sabato 17 settembre ordinanza di sgombero con divieto di sosta nelle seguenti vie cittadine: in via Luigi Cadorna dall’incrocio con via dell’Annunziata all’incrocio con via del Mercato Vecchio ambo i lati; in via Armando Diaz dall’incrocio con via del Mercato Vecchio all’incrocio con via dell’Annunziata ambo i lati; in via del Mercato Vecchio dall’incrocio con Riva del Mandracchio all’incrocio con via Luigi Cadorna (stalli blu); in via Genova dall’incrocio con via Roma all’incrocio con Riva Tre Novembre ambo i lati.

Dalle ore 20.00 di mercoledi? 14 settembre alle ore 6.00 di giovedi? 15 settembre chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Roma nel tratto compreso tra l’intersezione con via Valdirivo e l’intersezione con via Mazzini (deviazione alternativa prevista). Dalle ore 20.00 di giovedi? 15 settembre alle ore 6.00 di venerdi? 16 settembre chiusura al traffico veicolare e pedonale di Riva Nazario Sauro - Riva del Mandracchio - Riva Caduti per l'Italianità di Trieste e Riva Tre Novembre nel tratto compreso tra via San Giorgio e l’incrocio con piazza Tommaseo (deviazioni alternative previste).

Dalle ore 19.00 di venerdì 16 settembre alle ore 06.00 di sabato 17 settembre chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Luigi Cadorna nel tratto compreso tra via Felice Venezian e l'intersezione con via Mercato Vecchio e di via Armando Diaz nel tratto compreso tra l'intersezione con via del Mercato Vecchio e l'intersezione con via Felice Venezian.

La produzione

La produzione esecutiva del film, di cui poco si può dire in questo momento per vincoli di segretezza firmati dalle parti, è affidata alla Kplus Film di Verona, attiva dal 2007 sul mercato produttivo di lungometraggi, serie tv, spot pubblicitari. Trieste è l’unica città italiana (quella dalla quale partono peraltro le riprese del film) nella quale si girerà, prima di trasferirsi in altri Paesi Europei.