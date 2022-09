No Green Pass di nuovo in piazza, mercoledì il corteo contro la guerra

TRIESTE - Il Coordinamento No Green Pass torna in piazza con un corteo che nella giornata di mercoledì 21 settembre attraverserà il centro cittadino. La partenza, come nell'autunno caldo del 2021, è fissata alle 17:30 in largo Riborgo. Anche in questa occasione la manifestazione mette al centro della protesta l'attualità. "Mentre il nostro Paese è coinvolto nell’ennesima campagna elettorale costruita su slogan vuoti, sterile retorica e finte accuse - scrivono - in Ucraina si sta combattendo una guerra sorretta da mistificazioni e menzogne. Le stesse menzogne che, da due anni ad oggi, hanno alimentato le incongruenze relative a COVID19 e vaccinazioni di massa, sostenendo i provvedimenti discriminatori a danno di una minoranza che ha scelto di dire ‘no’ ai sieri salvifici. Chiediamo la partecipazione di chiunque condivida il nostro senso di indignazione, perché sia un evento di pace e risveglio sociale".