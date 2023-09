Il comitato No ovovia risponde al Comune: "Procedimenti ancora aperti"

TRIESTE - "I procedimenti amministrativi che consentono l’avvio dei lavori per la Cabinovia sono ancora aperti", lo dichiara il Comitato no Ovovia in una nota dopo il comunicato del Comune di Trieste in cui si attestava che la Conferenza dei servizi aveva dato all'unanimità un parere favorevole al progetto. "In realtà - spiega la nota firmata dal presidente William Starc - il provvedimento è soltanto 'Trasmissione nota conclusiva e comunicazione di riavvio del procedimento di valutazione di incidenza (livello II )', ciò significa che l’iter della Valutazione d’Incidenza, sospeso a seguito della richiesta di deroga e propedeutico all’approvazione della Variante n.12, può riprendere il suo corso. Pertanto siamo ancora lontani dall’avere concluso tutti i procedimenti amministrativi che consentono l’avvio dei lavori per la Cabinovia".

Per il Comitato "l’Amministrazione Comunale non racconta come stanno veramente le cose, posto che il parere non è stato unanime in conferenza istruttoria, in quanto il Servizio regionale della Biodiversità, come si evince dagli atti depositati, afferma che ” ai fini della biodiversità , non derivano elementi positivi dalla realizzazione dell’intervento”.

Per quanto riguarda il parere di Asugi e Direzione regionale della Sanità, invece, "pur non avendo dati sulle condizioni di salute della popolazione residente nelle zone attraversate dalla Cabinovia, come da loro evidenziato, e in quelle dove dovrebbe esserci la presunta diminuzione del traffico, si esprimono genericamente sul fatto che riduzioni di traffico sono auspicabili ai fini della salute umana".

In merito al dato sulla riduzione di CO2 presentato dal Comune, secondo Starc sarebbe stato "modificato per ben tre volte nei documenti presentati in fasi successive". Il documento è stato fatto proprio dall’Arpa, che "si è espressa sulla corrispondenza dei calcoli alla metodologia UNI EN ISO 14067.2018, in base a quanto affermato da un soggetto terzo coinvolto dal Comune".

Il Comitato si riserva quindi di "valutare quali azioni intraprendere nelle sedi opportune perché il provvedimento regionale, come previsto dalla legge e più volte richiamato dal competente Ministero: 'L’eventuale attuazione del regime derogatorio rientra negli approfondimenti e nelle valutazioni tecniche di esclusiva competenza regionale, a seguito dell’individuazione di motivate e circostanziate analisi tecnico scientifiche che possano dimostrare la sussistenza di ragioni connesse alla salute dell’uomo e alla sicurezza pubblica o relativi a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente' è privo di sufficienti analisi tecnico scientifiche tali da giustificare la sua emanazione".