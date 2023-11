Negli ex locali di Marchi Gomma arriva il primo "distretto del benessere" di Trieste

TRIESTE - Nasce il primo “health district” a Trieste, uno spazio dove allenamento e benessere si fondono mettendo a disposizione del cliente un team di professionisti qualificati nella stessa struttura: personal trainer, osteopata, fisioterapista, nutrizionista, chinesiologo, istruttore di yoga e mindfulness. Si chiamerà Noura e sorgerà in via di Torre Bianca 35, negli ex locali di Marchi Gomma, una della tante attività storiche del centro cittadino “tramontate” nell’ultimo decennio. Lo spazio, di circa 400 metri quadri, sarà inaugurato il 15 dicembre con un evento privato e aprirà al pubblico il 18 del mese.

“Stiamo lavorando da oltre un anno all’allestimento del centro - spiegano i titolari - e intendiamo offrire un approccio nuovo e completo per promuovere uno stile di vita sano considerando ogni persona nella sua interezza. Il cliente sarà al centro: partiremo da un’anamnesi iniziale grazie alla quale acquisiremo una serie di informazioni - anche tramite dei test fisici - utili a strutturare un’offerta completa e personalizzata”.

Oltre alle sessioni di personal training e ad attrezzature all’avanguardia Technogym verrano organizzati corsi rivolti a gruppi di un massimo di 6 persone. Inoltre ai clienti verrà fornito tutto il necessario per allenarsi: asciugamano, calze, pantaloncini, e maglietta, che saranno nominali e ogni volta saranno restituiti puliti. In tutto saranno 14 i professionisti che costituiranno lo staff. I titolari provengono da una precedente esperienza di sette anni nel campo del personal training con un’altra attività a Trieste. “Alla fine di questi sette anni - spiegano - abbiamo deciso di fare un upgrade con un grande investimento, per creare uno spazio molto più grande e strutturato dove chiunque potrà raggiungere i propri obiettivi di salute e forma fisica in modo rapido ed efficace”.