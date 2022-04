Tramonti, cocktail e cene gourmet a Muggia: al via la stagione del nuovo lounge bar "Mytilus"

Un nuovo "lounge bar" sul mare sta per aprire a Muggia, un nuovo scenario per la bella stagione dei cittadini e dei turisti, in particolare dalla vicinissima Slovenia. L'apertura con la nuova gestione è prevista per domenica 3 aprile, dalle 9 alle 23. Il "Mytilus", in strada per il Lazzaretto 20, offre non solo aperitivi al tramonto nella zona lounge, ma anche colazioni nel patio ombreggiato, pranzi sotto il portico e cene. Il locale è dotato anche di anche una terrazza bar e un'area solarium con mille metri quadri di prato all'inglese, attrezzata con sdraio, ombrelloni servizi e docce, dove prendere bagni di sole respirando la brezza marina. La zona green si trova in un'area privata, non demaniale, che si affaccia sul golfo di San Bartolomeo, tra punta grossa e punta sottile.

"I lavori per la realizzazione del Mytilus - spiegano i nuovi gestori - sono iniziati nel 2017 con la precedente gestione, che ha effettuato un intervento strutturale importante e di gran gusto. Il locale aspira a diventare un nuovo luogo d'incontro, dal beach club alla ristorazione. Qui c'è un tramonto che si può godere per sei mesi l'anno, abbiamo intenzione di creare occasioni di musica, sia dal vivo che dj set, che avranno invece luogo nella zona demaniale, non dedicata alla balneazione".

La ristorazione sarà affidata allo chef Gaspare Patrone, già in servizio al "Tre Noci" di Sistiana e alla "Subida" di Cormons", esperto nella gastronomia del territorio e internazionale, che proporrà piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna. La maitre sarà Fulvia Bertoldini, già nota come parte dello staff del ristorante "Risorta". L'inaugurazione avrà luogo il giorno precedente l'apertura al pubblico, in forma privata nel rispetto delle norme Covid. Saranno presenti le autorità cittadine tra cui il sindaco di Trieste Dipiazza la giunta Comunale di Muggia con il sindaco Polidori.