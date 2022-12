I servizi educativi comunali a portata di clic: nasce il nuovo portale "Trieste educazione"

I servizi educativi del Comune sono sempre più a portata di clic con il nuovo portale www.triesteducazione.it, pensato per una fruizione semplice e adatta al cellulare. Le più recenti statistiche, infatti, confermano che ben oltre la metà dei genitori che accede al portale, lo fa con lo smartphone. Nella conferenza stampa di presentazione è stato contestualmente presentata la pubblicazione "Imparare a Trieste. Nidi d'infanzia, Scuole dell'Infanzia, Ricreatori 2022".

L'architettura del portale, basata su processi di User Experience, è studiata dal Servizio Open Government e Informazione istituzionale e la sua elaborazione è stata curata da Media Technologies. La piattaforma sarà attiva dal pomeriggio di oggi, lunedì 19 dicembre. La migrazione di una gran mole di dati, accumulati in 10 anni di storia, in una struttura del tutto nuova, ha rifchiesto all' amministrazione comunale un'importante ristrutturazione, con l'obbiettivo di aiutare gli utenti a orientarsi fra centinaia di informazioni.

Sono state quindi create delle etichette dinamiche, infatti ogni contenuto è identificato da un argomento di pertinenza (Fasce d’età, contributi, mense, etc), che non solo faciliterà il reperire le informazioni ma sarà il sito ad organizzare autonomamente le informazioni tramite un sistema di filtri. I Pdf e gli allegati saranno poi sostituiti con delle sezioni dedicate, suddivise in tre Aree Educative e Servizi estivi. Nel catalogo che raccoglierà le strutture comunali e quelle convenzionate sarà possibile trovare quella più adatta alle proprie esigenze. Importante sarà la sezione delle iscrizioni, che appare subito in home page homepage e dedica una sezione specifica con tutte le informazioni necessarie per accedere al Portale Iscrizioni del Comune di Trieste.

Così ha dichiarato Vittorio Sgueglia della Marra: "Questo è un portale di grande usabilità, volto a facilitare la conoscenza di tutte le informazioni utli ai fruitori dei nostri servizi educativi. Il portale ha all'interno un motore di ricerca con un complessissimo linkaggio di tutte le informazioni. Sarà possibile trovare la struttura più vicina, semplicemente digitando il proprio indirizzo di casa".

Nella pubblicazione cartacea "Imparare a Trieste. Nidi d'infanzia, Scuole dell'Infanzia, Ricreatori 2022", saranno elencate e descritte le strutture comunali. "Non si erano mai raccolte tutte queste informazioni in una sola guida - ha spiegato l'assessore all'educazione Nicole Matteoni -. Sono contenta di questo ottimo lavoro con tutto il personale dei servizi educativi. La brochure è corredata da foto storiche, che devono evidenziare l'importanza di tutta la storia insita nei nostri servizi comunali. I Triestini devono rendersi conto della fortuna che hanno nell'avere questo tesoro educativo e quanto il Comune lavori per questo".