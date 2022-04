Settore edile, al via il recruiting day in città: 300 le figure ricercate

Vorresti lavorare nel settore dell'edilizia? Arriva un'occasione che non puoi farti assolutamente sfuggire. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso i Servizi per il lavoro, insieme all'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili del Friuli Venezia Giulia (ANCE FVG) e alle Casse Edili dei territori provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, ha organizzato una raccolta di curriculum vitae e la valutazione di candidati interessati a proporsi per lavorare in questo settore. Sono tantissime le figure ricercate.

I profili ricercati

Il progetto nasce dalla rilevazione dei fabbisogni occupazionali di oltre 100 aziende dell'intero territorio regionale che hanno segnalato circa 300 posizioni lavorative che riguardano i seguenti profili:

Operaio edile;

Muratore in pietra e mattoni;

Carpentiere edile - ferraiolo;

Manovale edile;

Capo cantiere;

Conduttore di macchine movimento terra/escavatorista;

Intonacatore/cappottista;

Cartongessista/tinteggiatore;

Autista;

Pittore decoratore/stuccatore;

Piastrellista/pavimentista in genere;

Gruista;

Lattoniere;

Carpentiere in legno (per la posa fabbricati in legno o case prefabbricate);

Asfaltista/bitumatore/rullista;

Assistente di cantiere;

Tecnico progettista;

Impiegato per l'ufficio amministrativo;

Impiegato per l'ufficio digitalizzazione e progettazione;

Impiegato per l'ufficio gare.

Come partecipare

La partecipazione all'iniziativa è libera, gli interessati devono solo iscriversi attraverso il link dedicato. Bisognerà poi presentarsi martedì 12 aprile dalle ore 9.00 alle 13.00 presso una delle Casse/Scuole edili di:

Trieste , via dei Cosulich, n. 10 (presso Edilmaster, Cassa Edile di Mutualità e assistenza della provincia di Trieste).

, via dei Cosulich, n. 10 (presso Edilmaster, Cassa Edile di Mutualità e assistenza della provincia di Trieste). Gorizia, via del Monte Santo, n. 131/42 (presso Formedil, Cassa Edile di Mutualità e assistenza della provincia di Gorizia).

Pordenone, Largo San Giorgio, n. 10 (presso Esmeps, Cassa Edile di Mutualità e assistenza della provincia di Pordenone).

Udine, via Giuseppe Bernardino Bison, n. 65 (presso auditorium del Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, CEFS).

L'accesso sarà regolamentato dalle vigenti normative anti-covid. Chi è impossibilitato a partecipare in presenza e vuole comunque candidarsi attraverso il link LavoroFVG cliccando su "filtra la tua ricerca" e inserendo nel campo "Azienda" le parole "speciale edilizia".