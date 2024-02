Ogs, confermato Casagli alla presidenza fino al 2028

TRIESTE - Confermato Nicola Casagli alla presidenza dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – Ogs, che guida dal 2020. E lo farà fino al 2028. "Sono stati anni intensi che ci hanno permesso - così Casagli - di dimostrare che le competenze e le capacità scientifiche garantiscono all’Ente un ruolo di rilievo all’interno di tutta la comunità scientifica internazionale”. Sotto la guida di Casagli, l’Ogs ha aperto tre nuove sedi, a Venezia, Milazzo e Livorno, ampliando la rete operativa su tutto il territorio nazionale. “Sono particolarmente soddisfatto dei traguardi raggiunti nell’ambito del reclutamento del personale per il quale, nei quattro anni del mio primo mandato, abbiamo avuto un aumento del 33%, passando da 321 a 427 unità di personale totale, con un incremento del 52% dei giovani ricercatori in formazione” ha spiegato Casagli. Nel corso del mandato c'è stato un aumento del 26% nel numero delle pubblicazioni, mentre a livello finanziario, anche grazie ai bandi Pnrr, l’Ogs ha raddoppiato le risorse in entrata passando da 48,1 milioni di euro a 100,5 milioni di euro.