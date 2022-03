Al via la quinta edizione del Master di Ogs e UniTs dedicato all'economia blu sostenibile

Al via la quinta edizione dell’Advanced Master in Sustainable Blue Growth, un percorso di alta formazione internazionale e multidisciplinare per sviluppare le competenze lavorative nel settore dell’economia blu sostenibile: dalla biologia marina all’energia, dalla portualità alla pesca, dal management costiero alle politiche marittime. Organizzato congiuntamente dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS e dall’Università degli Studi di Trieste, il Master di II livello vedrà la partecipazione di 23 studenti che operano in diversi settori, tra cui biologia, ingegneria e architettura, e che sono provenienti da dieci paesi: Algeria, Tunisia, Marocco, Libano, Cipro, Bosnia Herzegovina, Francia, Italia, Albania, Kuwait.

Il percorso didattico è rivolto a professionisti e ricercatori, e si sviluppa in tre sessioni intensive nei periodi di marzo, giugno e settembre prossimi. La prima sessione del Master si svolgerà online, ma, se i provvedimenti di prevenzione del contagio Covid-19 lo permetteranno, le successive saranno in presenza a Trieste. Alla formazione contribuiscono più di 50 docenti di OGS e UniTS, oltre ad alcuni speakers di altre università e istituzioni italiane e internazionali. Il Master rientra nel progetto Blue Skills che ha ricevuto il label dell’Unione per il Mediterraneo e ha vinto il primo premio WestMED Award nel 2021 quale esempio concreto ed efficace di Science Diplomacy per la regione Mediterranea.