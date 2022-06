Le spiagge della Sardegna più vicine, torna il Trieste-Olbia

Torna il volo da Trieste per le spiagge della Sardegna. L'annunccio è stato dato dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari nella mattinata di oggi 17 giugno, data in cui è previsto il primo volo per l'isola. La cadenza della rotta sarà di due volte a settimana, il martedì e il venerdì. Il servizio sarà operativo fino a martedì 4 ottobre, giorno in cui, almeno secondo il sito ufficiale della compagnia aerea, opererà l'ultimo volo.